Zinedine Zidane e famiglia si lanciano con il paracadute 

15:57 - Per il talento bisognerà vedere ma di sicuro Zinedine Zidane ha trasmesso ai suoi figli il coraggio. Basta vedere il video - che ha come colonna sonora Happy di Pharrell Williams - nel quale Zizou si lancia con il paracadute insieme ai figli Enzo e Luca e all'altro giovane della famiglia Dris. Tra euforia e un pizzico di paura, i Zidane riescono a mostrare dei sorrisi a favore di camera per immortalare un (particolare) bel momento in famiglia.

Caricamento Saut en parachute en famille avec @enzinho010 @lucazf1 @dris_zidane7

Vedi su Instagram