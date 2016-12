Zimbabwe: arbitro lo espelle, lui lo prende a pugni

L'ultimo increscioso episodio di violenza nel calcio arriva dallo Zimbabwe. Nel corso della sfida tra Falls Tiger e Amagagasi, vinto da quest'ultimi per 1-0, l'arbitro Bekezele Makeka ha estratto un cartellino rosso all'indirizzo del difensore dei Tiger Luthukuthula Mathe, decisione che non è affatto piaciuta al giocatore che ha iniziato a prendere a pugni il fischietto. Dopo essere rimasto impassibile per alcuni secondi, il direttore di gara ha reagito ed è scoppiata una rissa sedata dagli assistenti e dagli altri calciatori.