Zidane vola basso: "Allenare il Real? Penso solo al Castilla"

Accostato sempre più spesso alla panchina del traballante di Benitez, Zidane vola basso e pensa solo al presente. "Sono qui con il Castilla e penso solo a questo - ha spiegato Zizou -. Io mi concentro sul Castilla e non leggo cio' che dicono e scrivono i giornali di me". "Sostengo Benitez, che sta facendo molto bene - ha aggiunto -. La prima squadra sta facendo un lavoro enorme con il suo allenatore. Voglio che il mondo lo sappia".

"Sono consapevole di quanto sta accadendo, ma allo stesso tempo io sono tranquillo perché penso e faccio solo tutto ciò che interessa il Castilla e non altro - ha proseguito Zidane -. Devo lavorare per la mia squadra e penso solo a centrare i playoff". Voci di mercato respinte al mittente, dunque. Zizou è concentrato sul suo lavoro al Castilla e non vuol fare il passo più lungo della gamba. La panchina del Real, del resto, potrebbe essere un azzardo in questo momento della sua carriera e l'ex Paollone d'oro potrebbe rischiare di bruciarsi. Quindi fiducia a Benitez: " E' normale che quando si perde una o due partite le opinioni cambino, ma Benitez sta facendo molto bene". Zidane vola basso. Per ora.