Zidane risponde a Hollande: "Calciatori bimbi viziati e senza cervello? Parole fastidiose"

Dichiarazioni che sono arrivate durante la conferenza stampa di presentazione della partita di Champions fra i Blancos e il Legia Varsavia. Una polemica che ha fatto, però, da contorno. Per l'allenatore francese bisogna prima di tutto pensare al campo e alla prossima partita di Coppa: "Se siamo superiori lo dovremo dimostrare in campo. Non dobbiamo pensare che sarà una goleada".



Zizou è poi tornato a parlare di Isco, accostato a parecchie squadre nelle ultime settimane. "Lui sa dove si trova e conosce le difficoltà. Sono contento per la doppietta nell'ultimo turno, anche perché è un giocatore che mi piace".