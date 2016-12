Zidane incorona Pogba: "Diventerà uno dei più grandi di sempre"

17:31 - Continuano a piovere complimenti su Paul Pogba, stella della Juventus e della Francia: dopo essere stato inserito nella lista dei 23 finalisti per il Pallone d'oro 2014, arriva l'ennesima investitura per il centrocampista classe 1993. Le parole sono quelle di un mito per il popolo transalpino e per quello bianconero, un certo Zinedine Zidane: "Pogba è enorme, se continua a questo ritmo farà parte dei più grandi giocatori al mondo".

L'ex campione francese, allenatore del Castilla, ossia il Real Madrid B, è attualmente squalificato per aver allenato senza licenza: "Certo su di lui si corre un po', ma quello che fa a ventun’anni è straordinario - ha dichiarato a Tuttosport - deve semplificare il suo gioco, per diventare più efficace e agire più avanti". Proprio Zizou nell'estate 2001 lasciò Torino (dove conquistò anche il Pallone d'oro nel '98) per la capitale spagnola: "Lui al Real come feci io a suo tempo? Staremo a vedere".