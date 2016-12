Zidane: "Cristiano Ronaldo il migliore della storia del Real Madrid"

Parole importanti che assumono un significato ancora più indelebile se a pronunciarle è uno come Zinedine Zidane, che oltre ad essere il tecnico attuale del portoghese, ha un passato da fuoriclasse assoluto anche con la maglia del Real Madrid: "Mi tolgo il cappello davanti al suo quarto Pallone d'Oro, ma penso possa vincerne altri. Nessuno riuscirà mai a fare quello che sta facendo lui con questa maglia e credo sia giusto dire che è il migliore della storia del Real Madrid. Ha una motivazione tremenda, che sia amichevole o una finale europea, lui vuole vincere. Anche in allenamento".



Il Real Madrid è in Giappone per il Mondiale per Club dove affronterà il Club America nella semifinale: "Vogliamo vincere questa competizione, ma sappiamo che non si riesce soltanto con i nomi. Dovremo lottare e giocare bene per arrivare in finale perché sappiamo che i messicani daranno tutto per l'impresa. Noi siamo arrivati stanchi, però abbiamo avuto modo di abituarci".



Se Cristiano Ronaldo sarà la stella offensiva del Real, chi non ci sarà è Sergio Ramos, l'eroe delle ultime settimane con i gol a tempo scaduto: "Ha qualche fastidio muscolare e non giocherà in semifinale, non vogliamo correre alcun rischio. Per Pepe vedremo".