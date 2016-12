Zidane, che grinta: "Voglio gioco offensivo e risultati"

ZIDANE: "LA BBC? GIOCHERA' SEMPRE"“Le mie prime parole ai giocatori sono state semplici e chiare: dobbiamo vincere qualcosa, abbiamo degli obiettivi e dobbiamo raggiungerli. Giocherò in maniera offensiva perché voglio seguire la linea storica del Real Madrid dove il gioco è molto importante. Ho visto una squadra molto concentrata compresi Isco e James, vedrò a breve come gestirli. Non paragonatemi a Guardiola per favore. Quello che sta facendo Pep è straordinario io cercherò solo di fare del mio meglio. Il Real Madrid è una maglia molto importante e bisogna onorarla, di conseguenza certo che l'obiettivo è anche la Champions League. Voglio vincere tutto, ma ora penso a fare il possibile. Sono molto motivato, e non mi preoccupo della poca esperienza. Per arricchire il curriculum uno deve pur iniziare e questa è una tappa fondamentale per me. Qual è il mio allenatore ideale? La verità è che ho avuto il piacere e la fortuna di collaborare con grandissimi allenatori come Mourinho e Ancelotti, ma voglio fare la mia strada. Ho appreso tantissimo da loro ma credo che la strada giusta sia quella di non imitare nessuno e fare il proprio percorso col proprio stile. Rispetto a Benitez sono abbastanza diverso, ma rispetto il suo lavoro. Cercherò di dare un po' più di fase offensiva al gioco del Real , ma credo ci provasse anche Rafa. So che lui aveva un buon rapporto con i giocatori in particolare con Bale. Proverò a dargli lo stesso affetto che gli ha dato lui, ma l'importante sarà conquistare qualcosa, qui conta solo questo. L'idea è quella di far giocare sempre Cristiano, Gareth e Karim. Chiedo ai tifosi di starci vicino. Essere stato un giocatore del Real è sicuramente un vantaggio, perché so cosa vuol dire indossare una maglia tanto importante, ma devo essere sincero, non sono uno che parla molto, preferisco far parlare i fatti e vincere titoli. Sento certamente la pressione, ma non ci penso. Ho voglia di allenare e di dare un bel gioco alla mia squadra. Gli obiettivi sono chiari, gioco e titolo".