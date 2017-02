Zico torna in Friuli per i 120 anni dell'Udinese

A Udine Zico ha lasciato il segno. "Due anni intensi che sono sempre nel mio cuore" Ha ricordato l'attaccante brasiliano che il 19 febbraio farà il suo grande ritorno in Friuli per festeggiare un compleanno importante: i 120 anni della società. 'Galinho' sarà in tribuna alla Dacia Arena per la sfida di campionato contro il Sassuolo, e non nasconde l'emozione "Sarà bello vedere lo stadio con il pubblico più vicino ai giocatori".