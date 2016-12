Zico-Del Piero 4-1. In India il Dehli sempre più ultimo

18:51 - Zico batte Del Piero 4-1. Questo il risultato finale del confronto tra il Goa, allenato dall'ex stella brasiliana, e il Dehli di "Pinturicchio" nel campionato indiano. Del Piero, che ha da poco festeggiato i 40 anni, è però rimasto in panchina per tutti i 90' ed è la prima volta in 8 partite che l'ex juventino non scende in campo. Il Dehli è ora in coda alla classifica, sempre più lontano dalla qualificazione alle semifinali.

Uomini di Zico padroni del campo dall'inizio alla fine, in uno stadio Nehru quasi gremito. Ad aprire, e di fatto anche a chiudere la partita è stato il difensore francese Youness Benegelloum, in gol al 17' del primo tempo e 2' dopo l'intervallo, evidenziando in entrambi i casi le lacune difensive del Dehli. Il 3-0 è a firma di Robert Pires, campione del mondo con i Bleus nel '98 e oggi 41enne, mentre l'australiano Tolgay Ozbey sigla il poker al 61'. Il gol della bandiera arriva invece sul rigore calciato da Gustavo Dos Santos al 71'.