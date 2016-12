Zenit, Villas Boas squalificato per 6 turni!

Mano pesante della commissione disciplinare russa nei confronti di Andrè Villas Boas. Il tecnico dello Zenit, che nella gara di sabato scorso persa per 3-1 in casa contro il neopromosso Samara aveva colpito al petto il quarto uomo Ivan Saraev, è stato squalificato per 6 giornate. Villas Boas, secondo la sua società, avrebbe inviato le sue scuse a Saraev, ma ciò non sarebbe servito a ottenere un verdetto più clemente.