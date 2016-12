Zenit, pazza offerta di sponsorizzazione: chiamarsi "Zenit Burger King"

La caccia alla sponsorizzazione non conosce limiti. Stando ad alcune fonti russe, lo Zenit San Pietroburgo avrebbe ricevuto un'offerta di 500 milioni di rubli (circa 6,8 milioni di euro) da Burger King per cedere i diritti di denominazione della squadra e trasformare il club in "Zenit Burger King". La società avrebbe rifiutato, ma sui social si è scatenata l'ironia dei tifosi che hanno ipotizzato una fornitura di hamburger gratis per i tesserati.

A diffondere la notizia è stato inizialmente lo scrittore italo-russo Stefano Conforti, che attraverso il suo account Twitter ha postato un'immagine della lettera contenente la proposta economica della catena di fast food americana. Lo Zenit non ha confermato l'autenticità dell'offerta, ma se fosse vera non ci sarebbe da stupirsi: basti pensare che attualmente il nome di un'azienda come Red Bull compare nelle denominazioni ufficiali delle squadre di Lipsia, Salisburgo e New York.



Quel che è certo è che, almeno per ora, la squadra di Lucescu continuerà a chiamarsi Zenit San Pietroburgo anche perché, non dimentichiamolo, un eventuale accordo sul cambio di nome dovrebbe essere approvato dalla Federazione russa. Nel 2013 il proprietario dell'Hull City, l'egiziano Assem Allam, provò a cambiare il nome del club in "Hull City Tigers", ma dovette rinunciare davanti al rifiuto della Federazione inglese.