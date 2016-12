Zenit contro Juve e Milan: "Contattato Witsel senza permesso"

L'accusa dello Zenit è chiara. E Mitrofanov non usa giri di parole per recapitare il messaggio ai diretti interessati. Al club russo non sono piaciute le modalità con cui bianconeri e rossoneri hanno cercato di mettere le mani su Witsel. "Non so se Juventus, Milan o qualche altra società dovrebbero essere sospese per un paio d'anni - ha precisato -. Però noi abbiamo i fatti e potremmo anche scrivere una lettera alla UEFA, dicendo che loro hanno negoziato con i nostri giocatori senza il nostro consenso".



Il nocciolo della questione gira attorno ai contatti col procuratore del giocatore senza il via libera della società proprietaria del cartellino. "Il trasferimento si può concretizzare solo quando ci sono le condizioni ottimali per tutti, club compreso - ha spiegato ancora Mitrofanov -. Se qualcuno vuole acquistare senza il nostro consenso, deve pagare l'indennità prevista nel contratto".



Quanto invece al futuro di Witsel, il dg dello Zenit non si nasconde: "L'ultimo giorno ho parlato con Witsel. Abbiamo convenuto che ci sarebbero state due possibilità: o il prolungamento di contratto o la cessione ma solo se lui avesse insistito per andare via e solo in caso di offerta soddisfacente". "Non importa quando accadrà, importa che l'offerta soddisfi il club - ha aggiunto -. Witsel ha ancora due anni di contratto e mi ha garantito che si impegnerà al massimo". "Ha capito che nel calcio le cose non si fanno all'ultimo minuto, quando le squadre si presentano con figure vaghe e senza proposte concrete", ha concluso.