Zenga nella bufera se la prende coi suoi: "Vergogna"

Non è un momento facile per il Wolverhampton di Zenga, ieri sconfitto in casa 4-0 contro il Barnsley. Il club del tecnico italiano, un punto nelle ultime tre gare, è ora sedicesimo in classifica e l'ex portiere ha così deciso di annullare il giorno di riposo previsto per oggi. "Non voglio più vedere i miei giocatori mollare come hanno fatto questa volta - le parole di Zenga -. Le mie squadre non si comportano così, non accetterò più questo atteggiamento".