Zenga, finisce l'avventura inglese: esonerato dal Wolverhampton

Dopo Guidolin e Di Matteo, anche l'esperienza inglese di Walter Zenga è giunta al capolinea. L'ex tecnico della Samp è stato esonerato dal Wolverhampton , con il quale aveva ottenuto 16 punti nelle prime 14 giornate di Championship e un deludente diciottesimo posto in classifica. Fatale la sconfitta interna contro il Leeds . "La società ringrazia Zenga per il suo contributo e gli fa i migliori auguri" si legge nella nota ufficiale del club.

Insieme a Zenga lascia la squadra anche il suo assistente, Stefano Cusin, con i giocatori che saranno momentaneamente affidati al preparatore della prima squadra Rob Edwards. Il Wolverhampton ha annunciato di aver già avviato le ricerche del nuovo manager e tra i nomi che circolano in Inghilterra c'è anche quello del portoghese Marco Silva, che era stato accostato all'Inter.



L'avventura di Walter Zenga sulla panchina dei Wolves è durata appena 87 giorni, avendo firmato il contratto il 30 luglio scorso. L'avvio era stato positivo, con due vittorie e due pareggi nelle prime quattro giornate di Championship, poi però sono arrivate le prime sconfitte, tra cui un pesante 4-0 in casa col Barnsley. A far perdere definitivamente la pazienza alla proprietà cinese è stato però il pessimo rendimento dell'ultimo mese, con 1 punto nelle ultime 5 giornate.