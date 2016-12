Zeman lascia il Lugano, è pronto a tornare in Italia

Zdenek Zeman lascia ufficialmente il Lugano. La decisione, come riportato dal sito ufficiale del club, è stata dello stesso tecnico: "Il boemo ha ri­ba­di­to al pre­si­den­te Ren­zet­ti l'in­ten­zio­ne di non ac­cet­ta­re la gui­da tec­ni­ca del Lu­ga­no an­che nel­la pros­si­ma sta­gio­ne, rin­gra­zian­do per l'espe­rien­za vis­su­ta e au­gu­ran­do ogni bene al club". Ora il boemo può tornare in Italia dove è conteso da Pescara e Crotone.