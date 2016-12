Zeman: "Bello l'applauso dei tifosi dell'Inter"

11:03 - Dopo l'impresa a San Siro, Zdenek Zeman si gode il momento. "L'applauso dei tifosi ospiti mi è piaciuto: sono contento che la gente di Milano apprezzi il mio lavoro. I tifosi dell’Inter hanno visto tanto calcio e quindi è un bel riconoscimento", ha detto a Tiki Taka. Poi una battuta sul lavoro in Sardegna: "Sono qui da quasi tre mesi, quindi il Cagliari è mio da tre mesi, non è giusto dire che si è visto il mio Cagliari solo con l'Inter".

"A San Siro la squadra si è espressa bene. Mi è piaciuta ed è piaciuta alla gente, che è quello che mi interessa - ha aggiunto - Anche se una rondine non fa primavera: dobbiamo ancora imparare e continuare a crescere". "Penso che la mia squadra sia entrata giusta in campo: dopo pochi minuti ho visto che i ragazzi erano tranquilli - ha proseguito, parlando del match con l'Inter -. Ed ero tranquillo anche io perché so come hanno lavorato in questi mesi. Al di là dell’espulsione: stavamo proponendo gioco in maniera positiva. Se dovessimo riuscire a giocare così per tutto il campionato ci toglieremo delle soddisfazioni".



Poi una considerazione sulla lotta per lo scudetto: "Chi vince il campionato? Dopo 5 giornate è difficile dirlo, ma tra Juventus e Roma ci sarà più battaglia rispetto all'anno scorso". Infine una battuta sull'avventura a Roma: "Cosa non ha funzionato a Roma? Non siamo stati sulle stesse linee di pensiero e quindi nell'insieme c’è stato qualche problema".