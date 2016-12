Zeman: "Anni fa mi voleva il Barcellona, poi non ci fu l'accordo" 

10:03 - Zdenek Zeman avrebbe potuto allenare il Barcellona. A dirlo è lo stesso allenatore del Cagliari in un'intervista al quotidiano spagnolo Marca: "Anni fa fui contattato dal Barça, parlammo ma poi non siamo arrivati alla definizione del contratto". Grandi palcoscenici solo sfiorati dal boemo: "Ho vinto poco in carriera? Vincere non è importante, un allenatore deve pensare a migliorare i calciatori a sua disposizione".

CAPITOLO DOPING

Zeman ha fatto della battaglia al doping uno dei punti fermi della sua carriera: "Penso che ci sia ancora il doping nel calcio. Sono sempre stato contro a queste cose, nello sport dovrebbe prevalere il merito. E' necessario allontanare coloro che non si sentono bravi e ricorrono alle sostanze per migliorare". L'allenatore punta il dito: "A me la salute dei giocatori interessa molto e dormo tranquillo: ci sono calciatori che sono morti per vincere una sola partita in più. Chi ne è responsabile, non ha aiutato il calcio a crescere".