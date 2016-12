Zeman addio: l'esonero è ufficiale

15:46 - Zdenek Zeman non è più l'allenatore del Cagliari. Alle 11:49 è arrivato l'esonero del tecnico boemo. Decisione ufficiale. Il comunicato del club rossoblu, apparso sul sito: il tecnico è stato sollevato dall'icarico di allenatore della prima squadra. Ora si attende la decisione per il nuovo tecnico del Cagliari.

E chi arriva? Zenga. Oppure Zola. Il fattore-panchina, a Cagliari, ha questa valenza... alfabetica, e a quanto pare il presidente Giulini, dopo l'addio a Zeman, si è preso una breve pausa per decidere. Per meglio capire la volontà dei pretendenti alla panchina del boemo. Si dice che voglia far passare il Natale per la scelta finale.

Walter Zenga era e resta il candidato numero uno. Per Giulini è la scelta primaria, ma è proprio l'Uomo Ragno che deve sciogliere le sue perplessità: da Dubai ha già detto che "non chiude le porte a nessuno, perché sarebbe sbagliato farlo", ma al contempo l'avventura a Cagliari gli pare, per così dire, un salto senza rete o quasi a metà stagione e con tanti problemi da risolvere.

Si era parlato di un progetto-Giulini lungo 5 stagioni per Zenga. Ma questo faceva parte del "colore". Nei contatti in corso, Giulini ha proposto al tecnico un contratto di 18 mesi, fino al 30 giugno 2016, proprio perché sia un progetto destinato a durare se tutto andrà bene. E su questa base si lavora.

C'è poi Gianfranco Zola in preallarme: è il secondo nella lista del presidente isolano. Il ritorno al Cagliari sarebbe un valore aggiunto alla sua storia personale e anche alla storia del club. Zola fino a giugno 2013 ha allenato il Watford.

Gli altri nomi, da Ballardini a Edy Reja fino a Delio Rossi, fanno parte del ventaglio di ulteriori alternative, di sicuro valore e grande professionalità. Ma Cagliari ha bisogno anche di emozioni. E in fondo la scelta-Zeman la scorsa estate era stata compiuta proprio con questo obiettivo. Poi è andata, sta andando, come sappiamo. Succede.