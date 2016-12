Zeman a 442: "Sono malato di Totti: è il più forte che abbia mai allenato"

"Tottiano", certo, lo si sapeva. Forse addirittura di più perché, dice, " Io sono malato di Totti , il più forte che abbia mai allenato". Zdenek Zeman , attualmente tecnico del Lugano ma in passato allenatore della Roma , interviene in esclusiva al nostro "442" e difende a spada tratta il capitano: "La doppietta di Totti? Per me non è stata una novità, è normale che faccia gol: magari non è normale che li abbia fatti entrando a 5 minuti dalla fine".

"La gestione di Totti da parte di Spalletti? - continua Zeman -. Li conosco tutti e due, ma io sono malato di Totti, per me è un grande giocatore e se sta ancora alla Roma vuol dire che si sente all’altezza dei compagni e vuole continuare ad aiutare la squadra. E’ senza dubbio il più forte che abbia mai allenato. Prima la chiamavano ‘rometta’, poi grazie a Totti è diventata Roma. Non mi sembra giusto farlo entrare quando le cose vanno male però io non vivo la realtà dall’interno, quindi non so quali problemi ci siano".



"Tra i motivi addotti dal tecnico giallorosso per giustificare l'impiego ridotto del Capitano anche la questione tattica: con Totti, la giustificazione di Spalletti, verrebbe meno la copertura iniziale sulle ripartenze degli avversari. Lapidaria la risposta del Boemo: "Beh, non mi sembra che l'altro centravanti utilizzato copra molto sulle ripartenze altrui...".



E ancora: "E’ giusto che comunque a decidere sia l’allenatore. In questo momento l’uomo forte della società è Spalletti, ha carta bianca e gestisce tutto secondo le sue idee. Totti merita il rinnovo? Questo bisogna chiederlo alla società. Secondo me fino a che si sente all’altezza dei suoi compagni è giusto che continui".



Resta il tempo per un pensiero sulla Juventus: "Ha fatto meglio rispetto a tutte le altre. Il Napoli ha avuto problemi di continuità e anche la stessa Roma, che aveva una rosa all’altezza, non è riuscita a mantenere le premesse".