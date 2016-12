Zaza, una sicurezza per Allegri e Conte

Quando lo chiamano in causa risponde sempre presente: Simone Zaza rappresenta una certezza per Allegri e Conte. La prova super contro il Torino è stata l'ennesima dimostrazione: l'ex Sassuolo è per media gol il miglior attaccante della Juve, a dirlo sono in numeri. Dieci presenze, 367' totali, e cinque gol: una rete ogni 73'. Il bomber di Policoro è il quarto e ultimo nelle gerarchie dell'allenatore bianconero, ma con i due gol nel derby ha messo nel mirino Morata, Mandzukic e Dybala. Peccato solo per i troppi cartellini gialli rimediati: quattro. Il motivo per cui il tecnico ha dovuto richiamarlo in panchina per non finire la sfida contro i granata in dieci. Lo spirito del guerriero di Zaza si vede anche in questo.