Zaza sempre in gol con le big: si candida per la Juve

14:22 - Dopo un'astinenza di quasi due mesi, Simone Zaza è tornato a far parlare di sé con la doppietta (in 18') segnata alla Roma. L'attaccante del Sassuolo ci candida di propotenza per tornare alla Juventus: la dirigenza bianconera può riprenderlo per 15 milioni di euro. Zaza sembra essersi specializzato nei gol contro le big: quest'anno ha già segnato a giallorossi e bianconeri, nella scorsa stagione ha punito anche Napoli e Milan.

"Dopo il primo gol non ho esultato. Ero inc... per tutte le critiche ricevute. Ma è anche vero che dopo la Nazionale ho avuto un calo mentale". Lo sa Simone Zaza ed è il primo ad ammetterlo. L'attaccante di cui si è innamorato Antonio Conte nelle ultime gare era andato in bianco. Per la trasferta dell'Olimpico si pensava potesse andare in panchina - sostituito da Floccari - ma alla fine Di Francesco gli ha dato fiducia. E Zaza ha ricambiato con due gol importanti: il primo con un guizzo simile a quello di qualche anno fa, in Spezia-Ascoli, quando intercettò un rilancio del portiere come con De Sanctis. Il secondo su una perfetta azione di contropiede giostrata da Missiroli.

"Ora devo imparare a far gol anche alle piccole perché quest'anno ho segnato poco" chiarisce Zaza. Appena 4 gol: uno all'esordio contro il Cagliari, poi quello a Buffon al Mapei Stadium e infine i due alla Roma. Con le big non fatica quasi mai. Nello scorso campionato, oltre alla solita Juve, ha punito pure a Inter e Milan. Zaza torna in rampa di lancio per i bianconeri, che, in base a una speciale clausola di recompra, possono riprenderlo dal Sassuolo per 15 milioni di euro. E potrebbero farlo già nel prossimo mercato, onde evitare concorrenze imbarazzanti a giugno.