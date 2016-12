Zanetti sta con Thohir: "Messi? Io ci spero"

Lo sguardo al mercato di gennaio: Candreva, l'obiettivo primario per Mancini. Capitolo-cessioni, ampio quanto basta. Ma in queste ore pre-natalizie, e anche dopo, la voce Lionel Messi fa parte di una suggestione che ha pochi margini di realizzazione (si parla del 2018), ma fin troppe parole spese a cominciare da quelle di Thohir.

E queste, fanno eco quelle di Javier Zanetti che dice: "Spero che Messi possa venire a giocare nell'Inter, ma so che a Barcellona sta molto bene - dice l'ex capitano -. Con tutto ciò che ha vinto, non deve dimostrare più niente a nessuno. Bisogna solo goderselo e capire quale grande ambasciatore sia per questo sport".