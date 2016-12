Zanetti: "Osvaldo non farà più parte dell'Inter"

10:14 - "Osvaldo non farà più parte dell'Inter. Stiamo cercando la miglior soluzione per lui". (Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter). "Osvaldo? Quando avrà sistemato alcune sue questioni personali, si potrà trovare l'accordo". (Daniel Angelici, presidente del Boca Juniors). Ventinove giorni dopo Juventus-Inter (6 gennaio, 1-1), la vicenda-Osvaldo ha trovato una conclusione (chiuso il rapporto con l'Inter, ferme restando le cause di danni in corso) e una finestra -per lui- di calcio giocato: appunto, in Argentina.

Le parole di Zanetti, casomai ce ne fosse bisogno, ribadiscono con tono perentorio che l'avventura di Osvaldo all'Inter si è proprio conclusa, senza possibilità di ripensamenti. Lo strappo con Icardi, con Mancini e dunque con squadra e società non lo ammette. E il vicepresidente chiude il capitolo, in attesa che Pablo trovi un club che soddisfi le sue esigenze. Questo club è il Boca, ma prima ci sono le cause (reciproche) fra lui e l'Inter da valutare e in attesa che le istituzioni competenti si esprimano.



