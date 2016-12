Zanetti: "Icardi? Non sarà mai un problema"

Tutto-Zanetti, zona San Siro-stadio. Là dove si gioca e dove, oggi, è andata in onda la presentazione del film che lo riguarda (Zanetti Story) in dvd, dopo il buon successo al cinema. E' la sua vita, sono 20 anni di Inter. Ed è il caso, da vicepresidnete, di parlare del momento nerazzurro.

Squadra e Mancini: "La partita e la reazione viste a Napoli danno consapevolezza nelle nostre forze. Per andare fino in fondo. Mancini ha una grande voglia, i ragazzi lo seguono, i tifosi ci cono vicini".

Icardi: molto discusso. "Mauro non sarà mai un problema. Agli attaccanti capita di soffrire e io lo capisco. Ma lui ha la fiducia di tutti e deve stare tranquillo. Lui è giovane, è il capitano, anche a me sono capitati momenti non semplici quando sono arrivato all'Inter".

Mourinho in crisi al Chelsea: "Ma è sempre un grande e si riprenderà. Se mai tornerà all'Inter? Non lo so, lui ha lasciato ricordi bellissimi e i tifosi lo rispettano".