Zamparini: "Sospendiamo il campionato"

Il solito Maurizio Zamparini . Commentando l'inchiesta della Procura di Napoli ("Operazione Fuorigoco"), è arrivata l'ultima bordata del presidente del Palermo : "Venerdì, in Lega, chiederò agli altri diciannove presidenti di serie A di sospendere il campionato". Il numero uno rosanero ha attaccato: "Penso che questa non sia giustizia, ma cinema. Una inchiesta che si basa sul nulla, nella quale non c'è nulla e che ha come unico effetto un grande impatto mediatico".

Intervistato dal Giornale di Sicilia, Maurizio Zamparini non si è risparmiato: "Il Paese sta andando allo sfascio: si dà spazio a pseudo notizie eclatanti, sbattendo i colpevoli in prima pagina senza avere la minima prova. Mi ha chiamato al telefono Rino Foschi (ex direttore sportivo del Palermo anche lui indagato). Era in lacrime perchè gli hanno sequestrato il conto corrente dove c'erano cinquemila euro. I suoi soldi. Provo vergogna per chi mette in piedi una inchiesta come questa e provo vergogna per chi sequestra cinquemila euro dal conto corrente di un dipendente. Ma questa è l'Italia di oggi".