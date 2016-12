Zamparini rovescia l'etichetta: "Ballardini mangia-presidenti"

Zamparini non smette mai di stupire. E ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, conia altre sue frasi celebri. Una, per esempio sul freschissimo cambio di panchina del suo Palermo : "Io mangia-allenatori? No, Ballardini mangia-presidenti". E poi: "De Zerbi è un giovane Sarri e bisogna dargli tempo perché faccia valere il suo talento". Sabato sera c'è Palermo-Napoli: debutto da brividi, ma tutto serve. Anche il brivido.

Nel dettaglio: "Io un mangia-allenatori? Stavolta Ballardini è stato un mangia-presidenti. A livello calcistico apprezzavo le sue idee, probabilmente visto che era in scadenza avrà pensato di prendere lo stipendio stando a casa. Gli mancavano entusiasmo e voglia. De Zerbi? Ho sempre lanciato allenatori giovani con mentalità vincente, ho scovato Spalletti, Prandelli, Ventura, Zaccheroni, Novellino... Serve anche la fortuna del momento, ma De Zerbi era perfetto per noi e per la sua mentalità".

Domanda sul Napoli senza Higuain? "Sarri fa giocare la squadra senza punti di riferimento. Il mio De Zerbi è un giovane Sarri, avrà bisogno di tempo e per fare risultato con gli azzurri serviirà un miracolo. Il mister ha idee molto chiare e non ha biosgno di consigli. Lo lascerò lavorare".