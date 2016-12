Zamparini: "Ringrazio per la salvezza". Ed è polemica col Carpi

Zamparini ha continuato dicendo: "Non ho fatto delle accuse. Sono da 35 anni nel calcio e sono smaliziato. Ho alzato l'attenzione sulla corsa salvezza. Sappiamo cosa è successo negli anni passati, non è che dopo Calciopoli siamo tutte vergini. Ho furbescamente polemizzato col mondo arbitrale per fare in modo che gli arbitri delle ultime di campionato fossero i migliori e i più in forma".



Nelle scorse settimana il patron rosanero aveva prima polemizzato con i giocatori del Verona, quando il Frosinone riuscì a vincere. Secondo Zamparini i giocatori dell'Hellas avevano fatto ben poco per evitare il gol sconfitta. Poi la bufera dopo Carpi-Empoli, con tanto di "dossier" sui presunti favori agli emiliani. Una vera e propria battaglia.



Non si è fatta attendere la replica del presidente del Carpi Bonacini che ha risposto: "Noi correttamente abbiamo sempre tenuto un profilo silenzioso, facendo parlare il campo. Zamparini settimane fa ha in qualche modo accusato il Verona. Mi piacerebbe vedere che domenica, a Palermo, il Verona giocasse come ha giocato con Milan e Juve. A noi nessuno ha regalato niente, se meriteremo di retrocedere, lo accetteremo, ma ognuno deve fare la sua partita".



Domenica il Palermo sfiderà al Barbera appunto il Verona: con una vittoria i rosanero sarebbero salvi. Un pareggio, invece, potrebbe essere fatale alla squadra di Ballardini, in quanto offrirebbe al Carpi l'opportunità di un clamoroso sorpasso in caso di vittoria a Udine.