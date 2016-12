Zamparini: "Pioli? Mi sto ancora mangiando..."

15:15 - "Pioli? Il suo licenziamento fu un mio errore. Mi sto ancora mangiando il cappello, per non dire altro". Parola del presidente del Palermo Maurizio Zamparini, che ebbe alle sue dipendenze il tecnico della Lazio nell'estate 2011 per un paio di mesi e poi lo cacciò ancora prima di debuttare in campionato. "Pioli resta per me una grandissima persona, un tecnico che merita tanta fortuna. Somiglia ad Ancelotti per la calma e la personalità".

"In quel momento - ha proseguito Zamparini - non c'erano le condizioni tecnico-tattiche per farlo rimanere. In ogni caso, Pioli resta per me una grandissima persona, un tecnico che merita tanta fortuna e che sta facendo benissimo sulla panchina della Lazio. Sono molto contento per lui e per i risultati che sta ottenendo".