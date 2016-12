Zamparini: "Non piango se Cassano non prende lo stipendio"

17:35 - Il caso-Parma diventa anche un modo per esibire qualche antipatia o magari vecchi rancori: in tal caso, è evidente, quella (o quelli) del presidente del Palermo, Zamparini, nei confronti di Antonio Cassano, il più illustre dei disoccupati del club emiliano, fra l'altro autolicenziatosi dopo il crac della società.

All'ingresso della sede della Lega Serie A, il n.1 del Palermo ha detto: "Il caos Parma non è incredibile, le società in Italia falliscono - dice -. Non penso che, se una normale società fallisce, le altre debbano farsene carico. E' chiaro che c'è la volontà di preservare il campionato, vediamo se ci riusciamo. Certamente i giocatori non sono quelli di Serie C, come i loro stipendi, e di certo non piango se Cassano non prende lo stipendio".

"Manenti? Non lo conosco non posso dire se mi fido di lui - ha aggiunto -. L'acquisto del Parma a un euro sono cose all'italiana, stupide. Non so se riusciremo a trovare una soluzione, non ci siamo mai riusciti figuriamoci oggi".



