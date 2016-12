Zamparini: "Il gioco di Iachini non va bene"

"Il modo di giocare di Iachini non lo approvo in maniera assoluta. Deve capire che il Palermo deve giocare a calcio, noi non stiamo giocando a calcio". L'ha detto Maurizio Zamparini ai microfoni di Radio Gol, commentando la sconfitta di ieri contro l'Inter a San Siro. Ciò prelude a un altro cambio tecnico? Così non dovrebbe essere, saremmo al nono cambio di panchina: senza senso.



"Non voglio fare business col calcio - ha proseguito - ma quanto meno vedere che la mia squadra giochi. Che il Palermo impari da Frosinone e Carpi - ha aggiunto - Proprio oggi mi sono fatto dare il monte stipendi dei ciociari e dei biancorossi: il loro è di 5-6 milioni in tutto, il nostro di 35. Io lo dico ai miei giocatori, so che non si vergogneranno, perché i calciatori sono fatti così: non si vergognano, assolutamente, pensano solo ai soldi".