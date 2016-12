Zamparini: "Iachini resta". Squadra 10 in ritiro forzato

17:20 - Maurizio Zamparini conferma la fiducia all'allenatore Beppe Iachini, dopo il tracollo del suo Palermo a Empoli. "L'allenatore non rischia nulla". Ma ordina alla squadra il ritiro forzato per dieci giorni in Friuli, vicino ad Ajello (Udine) dove Zamparini possiede una grande villa con annessa tenuta. Il presidente vuole stare accanto a giocatori e tecnico per capire quali sono i problemi. Poi deciderà.

Beppe Iachini non rischia il posto. Non oggi, perlomeno, e nemmeno a stretto giro di posta. Maurizio Zamparini, furibondo come dev'essere lui in momenti così, vuole prendere tempo e capire cosa sta accadendo a giocatori e allenatore. "Oggi siamo imbarazzanti, non stavamo in piedi. Ma Iachini non rischia nulla", le parole del numero uno del Palermo.

E allora ecco che scatta il piano d'emergenza che prevede, subito, dieci giorni di ritiro forzato per la squadra. Ritiro che sarà in Friuli, vicino ad Ajello dove c'è la villa con tenuta del presidente. Si stanno organizzando in fretta le cose, hotel e campo d'allenamento poco distanti da Ajello, perché il presidente vuole vedere da vicino, giorno per giorno, quello che accade. E a quel punto, intervenire. E al di là di quello che ha appena detto (Iachini non rischia), tutto può accadere.

Il Palermo torna in campo domenica 19 ottobre alle 15, nel suo stadio, contro il Cesena.

IACHINI: "IL PRESIDENTE MI HA DETTO..."

''Una partita negativa, una brutta prestazione dopo due ottime gare, anche se con risultato negativo, che avevamo disputato con Napoli e Lazio''. Il tecnico del Palermo, Giuseppe Iachini, dopo il 3-0 di Empoli afferma di non temere provvedimenti da parte del presidente Zamparini, ''ci siamo già sentiti e mi sembra che non ci siano i presupposti''. ''Eravamo venuto qui con propositi positivi, ma abbiamo preso gol subito e questo non ci ha aiutato - ha spiegato l'allenatore -. Non credo che il nostro modulo offensivo, con Vazquez più due punte, sia concausa della sconfitta. Con loro avevamo fatto ottime gare, oggi ci sono mancate troppe cose''.