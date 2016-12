Zamparini: "Fra tre mesi, per fortuna, smetto di fare il presidente"

Maurizio Zamparini ribadisce la volontà di lasciare il Palermo a fine stagione. "Fortunatamente ho davanti gli ultimi tre mesi da presidente del Palermo, punto alla salvezza e a passare la mano, anche oggi (ieri, ndr) ho ricevuto possibili acquirenti", spiega in un'intervista al 'Giornale di Sicilia'.



Il patron chiarisce poi il suo pensiero ad Alberto Gilardino, dopo che in alcune dichiarazioni di ieri è sembrato voler 'congedare' il giocatore. "Se qualcuno punta a costruire a tavolino qualche polemica fra me e Gilardino sbaglia di grosso", spiega Zamparini. "Ci siamo anche parlati di recente, a Roma. Siamo stati un po' in disparte, io gli ho ribadito la stima che nutro per lui e la volontà di continuare a far bene qui, al nostro fianco. Penso - aggiunge - che prima della fine del campionato possa fare almeno altri quattro gol e mi auguro che la nazionale pensi davvero a lui per un posto in vista dei prossimi europei".