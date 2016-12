Zamparini e Dybala: "A Berlusconi ho detto che..."

Dybala è della Juventus: questo si è detto e scritto nei giorni scorsi. Il tempo degli annunci non è così imminente, ma la sostanza è questa. Per Maurizio Zamparini, quasi ogni giorno, il tema-Dybala è fonte di rivelazioni e particolari che vale la pena seguire ben sapendo quanto appena detto: ovvero Dybala andrà alla Juve. Salvo colpi di scena che al momento risulterebbero clamorosi. Ma tant'è. Il mercato è lungo e Zamparini è sempre fonte di novità.

Ecco dunque Zamparini, intervistato da Radio Kiss Kiss. Parte da lontano. Da Moggi. "Se Moggi dice che Dybala è già della Juventus forse è più aggiornato di me. Il Napoli non è tra le società interessate, serve prima sapere chi sarà il prossimo allenatore, ma intanto Dybala potrebbe essersene già andato. Mi sarebbe piaciuto continuare questa alleanza con gli azzurri, ma decide il giocatore insieme con l'agente e credo preferisca piste che possano garantirgli un palcoscenico più prestigioso.



Il Milan? "Anche Berlusconi me lo ha chiesto, la settimana scorsa ci siamo visti ad Arcore. La mia impressione però è che il Palermo possa ben poco. Saranno gli agenti di Dybala a decidere".