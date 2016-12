Zamparini dice addio al Palermo: "Questa la mia ultima stagione"

17:54 - La Serie A potrebbe perdere un altro pezzo da novanta. Non un calciatore, ma un presidente. Maurizio Zamparini ha infatti annunciato che l'anno prossimo sarà l'ultimo alla guida del Palermo. "Quella che sta per iniziare sarà l'ultima stagione alla guida della società -ha spiegato a LiveSicilia -. La mia intenzione è quella di andare via tra un anno esatto, cercando nel frattempo degli investitori, a cominciare dalla Sicilia pur guardando anche altrove".

The end. Dopo l'ennesimo colpo in uscita (Dybala), dunque, a Palermo sembra finita l'avventura di Zamparini. Uno dei presidenti più istrionici, amati e "odiati" della Serie A si prepara a salutare la truppa. "Sino all'ultimo momento proverò a fare il bene del club, proprio per questo mi auguro di affidarlo a gente responsabile", ha spiegato.



"Di sicuro non lo consegnerei mai nelle mani del sindaco: le istituzioni non riescono a combinare nulla di buono, solo danni - ha concluso con la solita verve -. Un'altra ipotesi sarebbe quella dell'azionariato popolare, ma qui in Italia è difficile seguire il modello utilizzato, per esempio, dal Barcellona". Palermo si prepara a una nuova era. Chissà, magari con capitali freschi proveniente dall'Oriente.