Zamparini: "Col Verona sarà difficile. Vazquez? Lo vendo solo in B"

Con Maurizio Zamparini nulla è scontato e durante la trasmissione "Un giorno da pecora" in onda su Radio 2 non ha disatteso le aspettative. "Paracadute? Non diciamo str.....e. Le uniche società ad aver firmato contro il paracadute sono Palermo e Chievo. E l'Hellas verrà a fare la partita come ha fatto con la Juventus e col Milan". Il patron rosanero ha parlato poi di Vazquez: "E perché mai dovrei venderlo a meno in caso di Serie B?".