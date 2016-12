Zamparini accusa: "I veronesi si sono voltati, sul gol-partita del Frosinone"

"Sul secondo gol Frosinone, quello del 2-1, i giocatori del Verona si sono voltati dall'altra parte". Parole di Maurizio Zamparini, a Gr Parlamento, che non passeranno agli archivi come parole e basta. Perché il presidente del Palermo, ora penultimo in classifica con 28 punti, getta un'ombra sullo sviluppo di Verona-Frosinone, decisa al 92' dal gol di Frara. Tre punti che hanno portato la squadra di Stellone al terz'ultimo posto in classifica con 30 punti.