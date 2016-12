Youth League, Roma sfortunata: col Bate è 0-0. Pari anche per il Toro

Dopo il buon debutto contro il Barcellona, la baby Roma di Alberto De Rossi sbatte contro il Bate . Con i bielorussi finisce 0-0, ma le occasioni migliori sono tutte per i giallorossi: pericolose in particolare le combinazioni tra il terzino Nura e D'Urso, che al 21' sfiora la rete con un destro di poco alto. Nel finale è forcing Roma, ma scarsa precisione nell'ultimo tocco e le parate di un attento Scherbitski lasciano il risultato inchiodato sul pari. Reti bianche anche nella gara di esordio nella competizione del Torino : contro gli slovacchi del Senica i ragazzi di Moreno Longo non vanno oltre lo 0-0.

Nella ripresa i bielorussi si svegliano e dopo un quarto d'ora è Kukharchik a spaventare i giallorossi con un destro sparacchiato fuori bersaglio. La risposta dei ragazzi di De Rossi non si fa attendere e al 68' Ponce è bravo a smarcarsi, ma il suo sinistro si spegne tra le mani del portiere Scherbitski. Negli ultimi minuti la Roma accelera , Tumminello si presenta in area con insistenza provandoci con il mancino, ma il portiere del Bate non abbassa mai la guardia regalando un punto insperato ai suoi. I giallorossi restano agganciati ai catalani, fermati sull'1-1 dal Leverkusen . Saranno proprio le giovani aspirine – prime a quattro punti - il prossimo avversario della Roma: sul campo di Trigoria si giocherà per il primato nel girone E.

I giallorossi partono con il piede giusto e già al 9' un buon cross in area di Nura non trova per un soffio D'Urso, anticipato dalla difesa bielorussa. L'intesa tra i due sembra funzionare e al 21' la Roma sfiora la rete con un'altra combinazione ispirata dal terzino nigeriano: il suo assist pesca la mezzala in ottima posizione, ma il tiro di sinistro finisce sopra la traversa. Sul finire di primo tempo la Roma aumenta il forcing, Ponce si rende pericoloso con un destro da fuori ma la conclusione, troppo centrale, è facile preda del portiere del BATE.

SENICA-TORINO 0-0

Non ci sono solo Roma e Juve tra la protagoniste della Youth League 2015/16. Il Torino, campione d'Italia primavera in carica, accede di diritto alla competizione: il regolamento del torneo prevede due percorsi diversi per le squadre abbinate alle “sorelle maggiori” degli otto gironi di Champions e per le vincitrici dei titoli nazionali, l'incrocio tra i due rami del tabellone avverrà solo in una seconda fase, ai playoff.

Sono i campioni del Senica i primi avversari del Toro: nella gara di andata in Slovacchia, i ragazzi di Moreno Longo partono con determinazione e al 23' vanno vicini al vantaggio con Martino, ma il portiere del Senica salva il risultato con un grande intervento. La gara è equilibrata e all'inizio del secondo tempo i granata aumentano la pressione andando al tiro con Edera e Zenuni, ma sono gli slovacchi a sfiorare la rete con Jedinák, il suo mancino si stampa sul palo; pochi minuti più tardi è invece il portiere Zaccagno a deviare il pallone sulla parte alta della traversa. Il Torino non demorde e al 75' impegna Junas, reattivo nello sventare un tiro di Zenuni deviato da un difensore slovacco. All'81 il Senica resta in dieci per l'espulsione di Otrisal, sulla punizione scaturita dal fallo l'esterno destro Edera non trova di un soffio la porta. La beffa sembra materializzarsi all'87': la barriera intercetta una punizione calciata da Mraz, il pallone si impenna mettendo in difficoltà Zaccagno, che all'ultimo respinge sulla linea di porta. Il Toro ci prova fino all'ultimo forte della superiorità numerica, ma il risultato non si muove dallo 0-0. Verdetto rimandato al match di ritorno, all'Olimpico si giocherà il 21 ottobre.