Youth League, Roma rimontata dal Bayern

18:31 - In attesa dei grandi, il Bayern primavera batte la Roma 3-2 al Grünwalder Stadion di Monaco. La squadra di De Rossi comincia la partita alla grande e al 25' passa in vantaggio con il gol Sanabria che al 69' raddoppia portando i giallorossi sul 2-0. Proprio quando sembra fatta, il Bayern risorge e in un quarto d'ora incredibile piega i capitolini. Occasione sprecata per la Roma, la qualificazione alle fasi finali dovrà attendere.

La sconfitta di Monaco, allo stadio Grunwalderstrasse, rallenta ma non pregiudica la corsa della Roma verso la qualificazione agli ottavi. I giallorossi, infatti, restano saldamente secondi nel Girone E alle spalle della capolista Manchester City e con tre punti di vantaggio sul Bayern e sul Cska Mosca, battuto 4-2 dai Citizens nell’altra sfida di giornata.



Eppure contro il Bayern le cose si erano messe benissimo per la Roma, capace di portarsi sul 2-0 grazie a una doppietta del 18enne paraguaiano Sanabria a segno due volte di testa: il primo gol arriva al 25’ su cross di Di Mariano, il secondo al 69’ sugli sviluppi di un corner battuto da Verde. Per i giallorossi sembra fatta, ma il Bayern si sveglia all’improvviso e pareggia in due minuti: al 72’ Pantovic accorcia le distanze insaccando una corta respinta di Marchegiani su tiro di Hingerl, al 74’ lo stesso Hingerl va a segno di testa su cross di Scholl.



La Roma sbanda e la formazione tedesca allenata da Heiko Vogel ne approfitta per siglare il 3-2 complice una sfortunata autorete di Calabresi che inganna Marchegiani. Per i giallorossi è il colpo del definitivo ko, ma il discorso qualificazione resta più che mai aperto.