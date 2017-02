Youth League: rimonta Monaco, Roma eliminata

Le squadre italiane escono di scena dalla Youth League, la Champions League dei giovani. Dopo Napoli e Juve abbandona la competizione anche la Roma, sconfitta 2-1 in casa negli spareggi dal Monaco. I giallorossi, in vantaggio con Grossi, restano in 10 a inizio ripresa per l'espulsione di De Santis e subiscono la rimonta firmata da Bongiovanni (rigore) e Sylla. Nel finale espulsi Serrano tra gli ospiti e Ciavattini per la Roma. Monaco agli ottavi.