Youth League, la Roma ne fa 5 al Bayer

Serviva obbligatoriamente una vittoria e così è stato. La Roma vince, diverte e dilaga in un match non ha mai avuto un padrone diverso dai giallorossi. Le firme sono di D'Urso e Sadiq ma sono tanti a meritarsi la promozione, a partire da un grandissimo Nura fino ad arrivare al "solito" Ponce nonostante non abbia segnato. I tedeschi non sono mai entrati in partita, anche in apertura di ripresa quando hanno tentato di aumentare pressing e ritmo, cadendo vittima delle ripartenze romaniste.

Sei minuti e il match è già indirizzato: Nura inizia la serie di discese a fondo campo servendo in mezzo e trovando puntuale D'Urso che insacca di testa. Ponce e Sadiq cercano subito di raddoppiare anche se a metà tempo il Bayer va vicino al pari, prima con Dzalto e poi con Frey che manca la conclusione vincente a due passi da Pop. Gol sbagliato, gol subito? Sadiq, servito da Ponce, conferma la regola infilando Kucz. Quattro minuti più tardi il nigeriano concede il bis rubando palla da fuori area e piazzando un bel rasoterra alle spalle del portiere polacco. Il primo tempo finisce con una bella conclusione di Nura, deviata in angolo.

I tedeschi rientrano in campo con più voglia ma è sempre la Roma la squadra più pericolosa. Al 3', Vasco colpisce il palo e al 12' arriva il poker. Un nome a caso, Sadiq, segna di rapina approfittando della corta respinta di Kucz sul tiro di Ponce. Sadiq e Ponce vanno più volte vicini al quinto gol anche se sono poi i tedeschi ad accorciare con Dzalto (pochi minuti dopo un bel salvataggio sulla linea di Nura). Ma che la Roma sia in giornata di grazia lo conferma l'immediata risposta di D'Urso che chiude il match siglando la personale doppietta.