Youth League, la Roma cade al 93': a Leverkusen finisce 2-1

LA PARTITA

All'Haberland Stadion di Leverkusen, la Roma si gioca una fetta importante del passaggio al secondo turno di Youth League. I ragazzi di De Rossi, imbattuti in campionato e in Europa, giocano per strappare la testa della classifica ai tedeschi, primi con quattro punti.



I giallorossi provano ad accantonare la timidezza europea che ha segnato le prime uscite cercando di imporre il proprio gioco, veloce e verticale, già dalle prime battute. A mancare è piuttosto la concretezza negli ultimi metri: in avvio di gara Di Livio regala diversi filtranti per il duo d'attacco Ponce-Sadiq Umar, inconsistente il primo, poco reattivo l'altro. Col passare dei minuti il Bayer alza il baricentro, schiacciando la Roma nella propria metà campo grazie a possesso palla e pressing; l'azione del vantaggio tedesco nasce proprio da una palla persa in fase di impostazione, al 38': Dzalto e Henrichs duettano in contropiede, scarico indietro per Frey che trasforma con un eccellente interno destro da fuori area dritto nel sette. I tedeschi legittimano il vantaggio continuando a proporre gioco e al 52' sfiorano il raddoppio con Gemein: bella sia l'incursione sia la conclusione di destro a giro sul secondo palo, ma Crisanto non si lascia superare.



La stoccata risveglia la Roma, che si getta in avanti e indovina subito il gol del pareggio grazie a Sadiq, che da destra offre a Ponce l'assist per il tap-in dell'1-1. Dopo un'ora di sostanziale anonimato è proprio il nigeriano a trascinare e tenere alta la Roma, favorito dall'ingresso di un Soleri vivace in fase offensiva. Al 75' è ancora Sadiq a crossare per Anocic, che a tu per tu con il portiere Kucz tenta il tiro anziché servire Soleri - tutto solo a porta vuota - sprecando così la chance del sorpasso; all'87' Nura si inventa un'altra ripartenza strepitosa, ma Tumminello non finalizza la cavalcata. Finale infuocato con continui ribaltamenti di fronte, al 93' è ancora Henrichs a smistare la pallagol sui piedi di Dzalto, che di potenza buca Crisanto. Roma sfortunata, ma anche passiva per un'ora di gioco: ora la qualificazione si allontana.