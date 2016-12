Youth League, la Juventus perde col Siviglia ed è eliminata

Finisce contro il Siviglia l'avventura della Juventus in Youth League. In inferiorità numerica, per l'espulsione di Cassata al 43' del primo tempo (testata non violenta a Sedeno), i bianconeri perdono 1-0. Nella ripresa decisiva la rete di Sanchez che al 58' batte Audero con una conclusione dal limite deviata da Parodi. Nonostante l'uomo in meno, la squadra di Fabio Grosso sfiora il pareggio al 65' con Vadalà, ma la palla termina fuori di poco.