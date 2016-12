Youth League, la Juve vince 2-1 contro il City e spera negli ottavi

La Juventus di Fabio Grosso vince 2-1 contro il Manchester City e ora può sperare negli ottavi della Youth League, grazie al 2-2 del Siviglia contro il Borussia Moenchengladbach. Per i bianconeri segna un doppietta il cipriota Kastanos (gli inglesi in gol in pieno recupero con Ambrose), ma la notizia più bella arriva nel finale quando i tedeschi trovano il pari con gli spagnoli, che nell'ultima gara sfideranno proprio la Juve.