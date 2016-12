Youth League, la Juve cade nel finale: Bozic la gela al 92'

Nel primo tempo meglio la Dinamo, che spinge soprattutto sulla corsia sinistra, sfruttando i guizzi di Fintic e dello spagnolo Dani Olmo, ex canterano del Barça. La Juventus fatica a creare azioni pericolose, Kastanos non trova spazi e per servire le punte i bianconeri ricorrono troppo spesso al lancio lungo. Al 12' però i ragazzi di Grosso passano in vantaggio: Briski sbaglia clamorosamente l'appoggio al portiere e Caligara ne approfitta per servire Kean, completamente solo in area. L'italo-ivoriano, classe 2000, batte Horkas e mette a segno il secondo gol in altrettante partite di Youth League. Passano cinque minuti e la Dinamo Zagabria pareggia: cross perfetto di Fintic per Bozic, bravissimo a girare di testa sul secondo palo e a scavalcare Del Favero. Prima dell'intervallo i croati vanno vicini al raddoppio in un paio di occasioni con Olmo, ma a fine primo tempo è 1-1.



A inizio ripresa la squadra di Cvitanovic prova a premere sull'acceleratore e nel primo quarto d'ora arrivano almeno tre occasioni limpide, ma Del Favero risponde presente. Il numero 1 bianconero si deve superare ancora al 72' e al 75', prima su Bozic poi sul neoentrato Abaz. Un paio di lampi di Kastanos provano a dare la svolta a un secondo tempo davvero opaco per gli uomini di Grosso, ma il risultato non si sblocca fino al 92', quando ancora Bozic colpisce a incrociare su assist di Olmo e condanna la Juve alla prima, meritata, sconfitta. Dopo la vittoria del Siviglia sul Lione, la situazione nel gruppo H è equlibratissima, con tutte e quattro le squadre ferme a 3 punti.