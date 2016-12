Youth League: il miracolo non riesce, Napoli eliminato

Dopo la sconfitta per 3-2 nel match d'andata, al Napoli serve una vittoria con almeno due reti di scarto contro il Benfica per agganciare i portoghesi al secondo posto e avere così la meglio negli scontri diretti. Si gioca al Caixa Futebol Campus di Seixal ma l'avvio di gara non promette nulla di buono per gli azzurri: Joao Felix si gira bene in area ma grazia Marfella colpendo il palo pieno. La reazione del Napoli arriva poco dopo la mezz'ora quando Basit, tutto solo davanti a Duarte, spara a lato.



Si va al riposo sullo 0-0 e le speranze di qualificazione della squadra di Saurini si spengono definitivamente nella ripresa. Al 47' la difesa si addormenta e Joao Felix, su un traversone dalla destra, insacca col destro. Il Napoli va in tilt e tre minuti dopo rischia di subire il raddoppio, ma stavolta Marfella dice no allo scatenato Felix. La squadra di Saurini si ricompatta e al 73' pareggia il conto dei legni con un colpo di testa di Liguori che si stampa sul palo. Ma un minuto dopo il Benfica chiude i conti: mani di Esposito in area e rigore trasformato da Carvalho. Finisce 2-0 per i portoghesi, la Youth League del Napoli è arrivata al capolinea.