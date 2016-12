Youth League, il Benfica beffa il Napoli

Primo tempo a due facce per il Napoli di Saurini. Nella prima metà è dominio Benfica, che attacca testa bassa. I portoghesi sfruttano la grande capacità di sovrapposizione di Ricardo Mangas e Dos Santos Cobral: i due terzini si fanno puntualmente trovare larghi creando sempre superiorità numerica. Il centrocampo azzurro non riesce a interrompere le triangolazioni avversarie e al 24' arriva il vantaggio. Rodrigues va sul fondo e mette in mezzo il pallone che viene arpionato da Sequeira . L’attaccante controlla e scarica alle spalle di Schaeper, messo fuori causa da una deviazione. La reazione del Napoli è rabbiosa: gli azzurri alzano il baricentro e mettono in crisi il reparto difensivo del Benfica, sfiorando anche il gol in un paio di occasioni. Ma al 45' è 0-1.

Rientra bene il Napoli dopo l'intervallo, continuando a spingere in cerca del pareggio. Dopo 8 minuti, però, arriva la doccia gelata. Manovra avvolgente del Benfica, che pesca in area Sequeira. Granata lo trattiene vistosamente e l’arbitro concede il rigore. Dal dischetto Felipe Soares non sbaglia e i portoghesi raddoppiano. Saurini mette in campo il giovane Daddio per provare a dare ossigeno all’attacco azzurro, ma il Napoli sembra accusare il colpo. A un quarto d’ora dal termine seconda ingenuità di Granata, che si prende il secondo giallo e lascia i suoi in 10. Con un uomo in meno il Napoli, però, reagisce con l’orgoglio e nel giro di 5 minuti la rimette in piedi con una strepitosa doppietta di De Simone. Neanche il tempo per gioire, che il centrocampista del Benfica Florentino stacca di testa tutto solo in area di rigore: 3-2. Le ultime offensive degli azzurri non portano a nulla e i portoghesi si portano a casa i 3 punti. Nel finale arriva un altro cartellino rosso per gli azzurri, che chiudono in 9. Con questa sconfitta il Napoli rimane a quota zero punti in classifica, e la prossima sfida con il Besiktas diventa già decisiva.

Nelle partite di qualificazione la Roma, vincitrice dell'ultimo Scudetto Primavera, ha superato l'Apoel 3-0 nella gara d'andata. A segno due volte Tumminello e nel finale Spinuzzi.