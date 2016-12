Youth League: crollo Juventus, il City fa festa

Inizia male l'avventura della Juventus in Youth League. I bianconeri allenati da Fabio Grosso sono stati sconfitti 4-1 all'esordio dal Manchester City al termine di una partita ricca di episodi e che la Juve ha chiuso in nove uomini per le espulsioni di Parodi (16') e Cassata (50'). In vantaggio al 9' grazie a Favilli, i bianconeri sono stati rimontati dagli inglesi, a segno con Nemane al 21', Roberts al 52', Patching all'87' e Nmecha al 95'.

Avvio aggressivo del City al Mini-Stadium di Manchester, ma è la Juventus a passare in vantaggio alla prima occasione: Grimshaw sbaglia goffamente il rinvio e regala palla a Favilli che, dai venti metri, controlla e batte il portiere dei Citizens con un delizioso pallonetto a porta vuota. La partita si mette bene per i bianconeri ma a complicare le cose arriva l'espulsione di Parodi, punito al 16' dall'arbitro scozzese Andrew Dallas per un fallo da ultimo uomo su Nemane lanciato a rete. Juve in dieci e il City ne approfitta subito: Roberts conquista il fondo sulla destra e mette in mezzo un pallone velenoso, Del Favero non riesce a bloccarlo e sul secondo palo Nemane insacca senza problemi per l'1-1 al minuto 21. La squadra di Grosso tiene bene il campo nonostante l'inferiorità numerica, ma in avvio di ripresa si fa cacciare anche Cassata che trattiene vistosamente Roberts sulla trequarti: inevitabile il secondo cartellino giallo. E due minuti più tardi il City passa in vantaggio: Roberts semina in dribbling l'intera difesa juventina e trafigge Del Favero con un sinistro a giro nell'angolino basso. Non c'è più partita, ma la squadra di Grosso ha il merito di non arrendersi. I Citizens dilagano solo nei minuti finali: all'87' Patching firma il 3-1 con un gran destro sotto l'incrocio dei pali, al 95' Nmecha chiude i conti con un tocco facile facile su assist (neanche a dirlo) di Roberts.