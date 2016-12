Youth League, batosta per il Napoli: a Kiev finisce 4-1

Parte col piede sbagliato l'avventura della Primavera del Napoli nella Youth League, la competizione parallela alla Champions per le squadre primavera. La formazione di Saurini è stata sconfitta per 4-1 a Kiev dalla Dinamo, dopo essere andata in vantaggio al 25' del primo tempo grazie ad un autogol di Alibekov. Nella ripresa le quattro reti ucraine: doppietta di Rusyn e gol di Mykhaylichenko e Lednev. Partita nervosa, con 10 ammoniti, 5 per parte.