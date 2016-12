Young Boys, clamorosa offerta a Dzemaili: 10 anni di contratto

Clamorosa offerta per Blerim Dzemaili dallo Young Boys, top club della Super League Svizzera. La squadra elvetica ha infatti deciso di puntare forte sul giocatore del Galatasaray proponendogli un maxi contratto decennale. Nel dettaglio, per per il centrocampista ex Parma, Torino e Napoli allo YB si prospetterebbero dunque cinque anni da giocatore e poi altri cinque da dirigente. Un'offerta difficile da rifiutare.