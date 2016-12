Xavi replica a Cristiano Ronaldo: "Messi meglio di lui? Non l'ha presa benissimo..."

Prosegue la polemica a distanza tra Cristiano Ronaldo e Xavi, iniziata dopo che lo spagnolo aveva eletto Messi come miglior giocatore del mondo. L'ultima puntata, arrivata in seguito al commento di CR7 ("Quando Xavi parla di me cerca pubblicità"), riguarda la controreplica dell'ex Barcellona: "Beh, ho visto che Ronaldo ha preso bene la mia scelta ma io continuo a pensarla allo stesso modo. Io non gli ho mancato di rispetto. Lui sì? Beh, secondo voi?".

Xavi, che attualmente gioca nell'Al-Sadd in Qatar, si era così espresso sul paragone tra Messi e Cristiano Ronaldo: "Non c'è paragone, Ronaldo ha raggiunto un livello straordinario, è uno dei migliori di questo periodo, ma ha avuto la sfortuna di trovarsi davanti a uno dei migliori di sempre".



La risposta del portoghese non si era fatta attendere: "Sono il giocatore più cercato su internet e quando Xavi parla di me cerca pubblicità. Lui sta giocando in Qatar. Anzi, non so neppure se stia giocando ancora". Real Madrid-Barcellona non finisce mai.